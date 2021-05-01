Музыкант из США поздравил жителей Республики с Днем Победы
Музыкант из США Крис Роха в своем видеообращении поздравил жителей ЛНР с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"В этом году День Победы совпал с Днем матери. Поэтому хотел бы обратить внимание на всех женщин, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в победу на фашизмом. День Победы остается актуальным до сих пор, потому что мы продолжаем бороться с фашизмом во всем мире. С праздником!" – отметил он.
09 мая — Луганск
"В этом году День Победы совпал с Днем матери. Поэтому хотел бы обратить внимание на всех женщин, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в победу на фашизмом. День Победы остается актуальным до сих пор, потому что мы продолжаем бороться с фашизмом во всем мире. С праздником!" – отметил он.
09 мая — Луганск
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