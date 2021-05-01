Украинцы затравили Монтян за портрет деда Зеленского в "Бессмертном полку" в ДНР

Блогер и адвокат из Киева Татьяна Монтян пронесла портрет деда Владимира Зеленского в "Бессмертном полку" в Донецке. Украинцы устроили ей травлю в соцсетях.Pr Scr youtube.com / Тетяна МонтянМонтян вышла на "Бессмертный полк" в столице Донецкой Народной Республики с портретом Семена Зеленского – деда президента Украины. Комментируя свои действия, блогер напомнила, что с молчаливого согласия Зеленского в Киеве маршируют неонацисты, в том числе представители организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом. Монтян пристыдила украинского лидера за нежелание выходить на "Бессмертный полк" с портретом родного деда.Украинцы крайне эмоционально отреагировали на поступок Монтян. Многие жители этой страны обвиняют адвоката в "украинофобии" (которая, видимо, проявляется в дани уважения героям войны). Некоторые язвительно шутят на тему родства Монтян и Зеленского (на "Бессмертный полк" принято выходить с портретами родственников). Также украинские комментарии изобилуют злыми высказываниями о внешности адвоката и ее якобы пророссийской позиции.Многие на Украине задаются вопросом, почему Монтян не живет в ДНР постоянно. Украинцы призывают СБУ и другие спецслужбы привлечь блогера к ответственности за поддержку Донбасса. Некоторые напоминают, что обещание выйти на "Бессмертный полк" с портретом ветерана Зеленского адвокат дала задолго до Дня Победы."Интересно, когда она вернется в Киев, ее арестуют или наградят? Кстати, Зеленский был обычным человеком до 21 мая 2019 года. С того времени все его действия имеют последствия. Миссис Монтян несет портрет деда президента Украины на неподконтрольной территории. А почему сам Зеленский не шагает в Киеве в колонне с фотографией деда?" – пишет Игорь Колесник в Facebook."Она всегда несла. Чушь", – пытается пошутить Сергій Миколайович."И как она потом в Киев приезжает?" – озадачена Алла Бояджан."Она туда (в Донбасс. – Прим. ред.) часто гоняет. Я не понимаю, почему ею не занимается СБУ? А еще интересно, почему она чужого деда на палке несет, неужели своих дедов не было? Или они были не такими героическими? Наверно, погибли при защите Ташкента в эвакуации", – пишет Лана Терещенко.Реакция украинцев на смелый поступок Монтян свидетельствует об отношении жителей этой страны к памяти о войне. Несмотря на это, тысячи украинцев 9 мая отметили День Победы в пику новому официальному празднику страны 8 мая (узаконен под названием "день примирения"). Однако отдельные провокаторы попытались очернить важнейшую дату: так, в Киеве у парка Вечной Славы 16-летний местный житель встретил ветеранов ВОВ нацистским приветствием.Владимир Гусе