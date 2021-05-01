Синоптики прогнозируют днем 10 мая в ЛНР до 13 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 10 мая будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 13 градусов тепла днем, утром пройдет дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 9 мая до 21:00 10 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, местами сильный; ветер северо-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 10-12 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля ночью и 9-11 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 11 мая будет облачно, временами дождь, порывы ветра до 17-22 м/с; температура воздуха ночью 3-8, днем 6-11 градусов тепла. Ночью и днем 12 мая местами пройдет дождь с грозой; температура воздуха ночью 4-9, днем 15-20 градусов выше нуля.

09 мая — Луганск