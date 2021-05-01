Празднование Дня Победы завершилось в Луганске праздничным салютом и фейерверком (ФОТО)

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Луганске праздничным салютом и фейерверком. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Фейерверк начался ровно в 21:00 в районе столичного стадиона "Авангард". В это же время артиллеристы Народной милиции ЛНР в пригороде Луганска дали праздничный оружейный салют, который вместе с фейерверком длились около 10 минут.Жители Республики отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне военным парадом, церемониями возложения цветов к памятникам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, мини-концертами и персональными парадами для ветеранов, вело- и автопробегами.09 мая — Луганск