Французские военные предупредили Макрона об угрозе гражданской войны

Военные Франции поддержали генералов в запасе, заявивших об угрозе "распада" страны. В связи с этим военнослужащие обратились к французскому президенту Эммануэлю Макрону.Федеральное агентство политических новостей / Вероника КомковаОбращение военных появилось на страницах издания Valeurs actuelles. Авторы письма призвали всех согласных поддержать их письмо. Сейчас его подписали уже более 47 тысяч человек.В письме сказано, что Париж признал мятежниками людей, которые заслуживают уважения. Военные напомнили, что тысячи слуг страны отдали свои жизни на ее защиту, а власти попирают их честь. Авторы обращения добавили, что наблюдают насилие и разобщенность во всех уголках Франции. Люди все чаще принимают за норму ненависть к своей стране, что может привести к гражданской войне, передает телеканал "360".Во Франции ранее 20 генералов в запасе обратились к Макрону с просьбой "защитить патриотизм". Они считают, что разговоры о расизме и деколониальные теории в действительности прикрывают стремление фанатиков начать расовую войну.Мария Верескова