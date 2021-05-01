Французские военные предупредили Макрона об угрозе гражданской войны
Военные Франции поддержали генералов в запасе, заявивших об угрозе "распада" страны. В связи с этим военнослужащие обратились к французскому президенту Эммануэлю Макрону.
Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова
Обращение военных появилось на страницах издания Valeurs actuelles. Авторы письма призвали всех согласных поддержать их письмо. Сейчас его подписали уже более 47 тысяч человек.
В письме сказано, что Париж признал мятежниками людей, которые заслуживают уважения. Военные напомнили, что тысячи слуг страны отдали свои жизни на ее защиту, а власти попирают их честь. Авторы обращения добавили, что наблюдают насилие и разобщенность во всех уголках Франции. Люди все чаще принимают за норму ненависть к своей стране, что может привести к гражданской войне, передает телеканал "360".
Во Франции ранее 20 генералов в запасе обратились к Макрону с просьбой "защитить патриотизм". Они считают, что разговоры о расизме и деколониальные теории в действительности прикрывают стремление фанатиков начать расовую войну.
Мария Верескова
Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова
Обращение военных появилось на страницах издания Valeurs actuelles. Авторы письма призвали всех согласных поддержать их письмо. Сейчас его подписали уже более 47 тысяч человек.
В письме сказано, что Париж признал мятежниками людей, которые заслуживают уважения. Военные напомнили, что тысячи слуг страны отдали свои жизни на ее защиту, а власти попирают их честь. Авторы обращения добавили, что наблюдают насилие и разобщенность во всех уголках Франции. Люди все чаще принимают за норму ненависть к своей стране, что может привести к гражданской войне, передает телеканал "360".
Во Франции ранее 20 генералов в запасе обратились к Макрону с просьбой "защитить патриотизм". Они считают, что разговоры о расизме и деколониальные теории в действительности прикрывают стремление фанатиков начать расовую войну.
Мария Верескова
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