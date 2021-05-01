В«АдскиеВ» санкции и их украинские любители

Весной у идеологически правильных заложников украинского проекта зудят руки. До боли хочется что-нибудь или кого-нибудь сажать. Вечный зов глубинных сельских корней дает о себе знать. Ровно так же, как после сбора урожая осенью грех не помайданить. Жаль только спонсоров на сие действо в стране повышенной гидности что-то больше не наблюдается. Как и сажать по весне народу приходится лишь картошку, а не таких ненавистных, но до боли родных олигархов. Жажда мести и расправы не находит выхода. До жути грустная картина вырисовывается. И лечить народный депресняк приходится внешнеполитическими методами. Благо, Россия рядом. А значит, карающая рука киевского режима всегда знает, в каком направлении обрушать свой праведный гнев.29 апреля депутаты Европарламента одобрили очередную критическую резолюцию по антироссийским санкциям. За проголосовали 569 из 682 присутствовавших европарламентариев, против — 67. Они предложили «в случае вторжения РФ на Украину» ввести санкции против «российских олигархов» и их семей, отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, отказаться от закупок газа и нефти из России. Кроме того, без предварительных условий странам ЕС предлагается выслать дополнительно российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, остановить «Северный поток вЂ• 2» и строительство «вызывающих противоречия АЭС» российской компанией «Росатом», ввести санкции против всех, кто участвовал в преследовании светоча российской «революции достоинства» Алексея Навального.Эта новость не на шутку взбодрила украинских патриотов во главе с первым революционным президентом Петром Алексеевичем Порошенко. «Искренне благодарен нашим друзьям в Европейском парламенте за мощную резолюцию в поддержку Украины. Очень важно, что, несмотря на рекомендательный характер документа, сделан первый символический официальный шаг к формированию пакета “адских санкций” Запада против русского агрессора», вЂ• написал Порошенко в Facebook. Он также отметил, что «Евросолидарность» принимала инициативное участие в работе над проектом документа в рамках Европейской народной партии. «Радует, что наши союзники продолжают выступать единым фронтом сдерживания российской агрессии против Украины как форпоста на восточном фланге трансатлантического мира. Украинской власти следует действовать с позиции не имитации, а защиты интересов государства! Действуем солидарно, действуем по-государственному!» вЂ• заявил экс-президент.Конечно же, «адские санкции» не являются детищем Петра Алексеевича, весь креатив которого уходит в окучивание верных галицких избирателей за счет своей выдающейся «пыхатости» и «сывочолости». Сие инфернальное понятие придумали в матери городов украинских вЂ• Вашингтоне. И Петро его просто подхватил и водрузил на свои «гетманские» знамена. Еще в 2019 году Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «адскими санкциями». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими, по его мнению, положениями законопроекта, касающимися запрета операций с российским госдолгом.За последние десятилетия санкции стали обыденным оружием текущей стадии холодной войны. Как-то незаметно США и ряд их союзников присвоили себе право ООН на произвольное применение санкций в одностороннем порядке, делая вид, что такая инновация международного права есть вполне себе в порядке вещей. В ЕС, кстати, хотя зачастую и следуют примеру американских собратьев, не испытывают особого восторга от практики экстерриториальных санкций Вашингтона и разрабатывают механизмы их нейтрализации (альтернативные механизмы финансовых расчетов, компенсации пострадавшим компаниям и т. п.). Поэтому украинские мечты о том, что «весь цивилизованный мир» в один прекрасный день выступит против России единым и безжалостным санкционным фронтом пока что имеют мало шансов на воплощение в жизнь. Им бы друг с другом в этой санкционной вакханалии разобраться.Каким боком к этим глобальным процессам стоит Украина? Киев уже восьмой год отчаянно пытается казаться главным бойцом на передовой санкционной борьбы с Москвой. В большой геополитической игре Украина играет роль одного из аргументов для обоснования антироссийской санкционной активности коллективного Запада. Очевидно, киевские власти прельщает также то, что упомянутая санкционная война ведется преимущественно чужими руками. В 2014–2015 годах Киев, правда, ввел свой собственный пакет антироссийских санкций по отношению к нескольким сотням субъектов предпринимательской деятельности Украины и РФ. В последующие годы этот пакет периодически несущественно корректировали. Однако его эффект априори не мог быть значительным и бил в основном по самой украинской экономике.В последние годы вечные завывания о необходимости дополнительного санкционного давления на РФ стали «фирменной фишкой» украинской внешней политики. При этом украинских политиков и дипломатов абсолютно не смущает, что они таким образом, по сути, регулярно попрекают своих международных партнеров в бездействии или недостаточной активности. Вот, например, что недавно заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в контексте процесса получения российского гражданства жителями ЛДНР: «Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало “паспортизации”. Я никого не обвиняю. Такова жизнь. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Но жесткое санкционное давление в ответ на такие действия России существенно притормозило бы. Поскольку такого давления не было, были только слова, то Россия поставила там конвейер по раздаче паспортов».Казалось бы, реалии последней пятилетки должны были убедить «воинствующее украинство» в том, что санкции не особо способны влиять на внешнеполитический курс Москвы. Но отказаться от своей незавидной роли зазывал большой войны и ужесточения противостояния между Россией и Западом в Киеве не могут. Правда, отдельные патриотические умы в коридорах местной власти искренне считают этот момент историческим и верят, что «Мордор» в действительности в скором времени рухнет. Но в большинстве своем, конечно, украинскую политику реализуют прожженные циники, за деньги готовые с таким же усердием славить Путина. Просто такое счастье им в этой жизни не светит, о чем они, возможно, даже в глубине души искренне сожалеют.Как и в 2014–2015 годах, так и сегодня площадкой для выработки предложений об антироссийских санкциях на Украине выступает Совет национальной безопасности и обороны. Правда, на заре революционных будней санкции внедрялись в жизнь постановлением Кабинета министров. Сегодня же эту почетную миссию то ли из-за избытка храбрости, то ли переизбытка глупости берет на себя лично президент Зеленский. При этом стараются бить своих, чтобы чужие над всем этим цирком смеялись. Иначе практику внесудебных расправ под видом санкций СНБО против собственных граждан и компаний объяснить трудно. Ну разве что сведением счетов и репрессиями против политических конкурентов.Нормальному человеку в это трудно поверить, но украинские власти восьмой год с упорством, достойным иного применения, пытаются вести санкционную «охоту» на лидеров преступного режима Януковича. Как сообщает адвокат бывшего премьер-министра Николая Азарова, МИД Украины недавно уведомил Госдепартамент США и Службу внешних связей ЕС о введении 19 марта 2021 года санкций в отношении собственных граждан (в том числе и Азарова Н. Я.) и попросил поддержать, а в некоторой части и возобновить санкционную политику против бывших чиновников Украины, невзирая на то что Николай Азаров одержал целый ряд побед в Суде Европейского союза (Люксембург) над Советом ЕС с возложением всех судебных издержек на ответчика (в данном случае ЕС). А Советом ЕС в начале еще прошлого 2020 года было принято окончательное решение о прекращении санкций в его отношении.Азаров, конечно, виноват перед героями майдана в том, что при его правлении реальный ВВП был вдвое больше сегодняшнего, а украинцы недостаточно эффективно интегрировались в ЕС. Зато сейчас с этой интеграцией полный порядок. Платформа Opendatabot со ссылкой на данные Jooblе сообщает, что самыми популярными странами среди украинских заробичан являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. Работодатели из ЕС в основном ищут на Украине водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков. К тому же в 2020 году по объему денежных переводов заробитчан Украина завоевала почетное первое место в Европе и Центральной Азии и десятое место в мире. Любителям «адских» антироссийских санкций стоило бы подумать о том, что случится, если Москва в ответ полностью закроет свой рынок для украинских заробитчан. Но, видимо, не до этого.А лучшие украинские умы тем временем все ломают голову над тем, кому еще можно повыгоднее продаться. Или, интеллигентно выражаясь, на кого «сделать ставку». Политический эксперт Андрей Головачев, например, фантазирует: «В чем разница между США и Китаем? США не имеют денег, они живут в долг, а Китай имеет. США пытаются внедрять демократию в тех странах, где это невозможно и даже опасно, занимаются химерическими правами ЛГБТ и прочей лабудой, а Китай просто инвестирует в эти страны, не заморачиваясь идеологически. США сейчас просто гадят по всему миру, раздавая санкции направо и налево. А Китай инвестирует и инвестирует. Вот в чем разница. Поэтому кто свяжется с Америкой, захиреет быстро вместе с ней. Более того, еще будет оплачивать ее агонию. Кто сделает ставку на Китай — выиграет будущее».Что ж. Может, кто-то и «выиграет будущее», да только не с украинским колониальным счастьем. За Киев «ставки» уже давно делают другие. И если вы желаете «адской» жизни свои соседям, не удивляйтесь, что ваша собственная действительность все больше приобретает инфернальные очертания. С учетом критической зависимости украинской экономики от состояния российской интересно было бы понаблюдать за последствиями введения этих самых «адских санкций» для самой Украины. Понаблюдать где-нибудь из Канады или с Мальдив. Простым же и не очень украинцам в этом случае завидовать не придется. Впрочем, жителям Украины о таких вещах думать не положено вЂ• свобода и демократия не велят.Тимофей Марко