США задумались о размещении войск в Узбекистане и Таджикистане

Американские войска из Афганистана могут перебросить в страны Средней Азии, сообщают источники.Wall Street Journal пишет, что США нужны базы не только для военных, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы сдерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). В правительстве США и Пентагоне рассказали, что рассматриваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах Средней Азии, государствах Персидского Залива и на отдельных кораблях ВМС, передает РИА «Новости».В частности, некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами стали бы Узбекистан и Таджикистан, но разместить там войска США, по словам источников, трудно из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. По словам источников газеты, сами Узбекистан и Таджикистан не хотят распространения насилия и их это беспокоит.Несмотря на ухудшение отношений США с Россией и Китаем, страны, как утверждают официальные лица США и ряда других государств, разделяют заинтересованность в стабильности в регионе. Страны Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, утверждает газета.Пока запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии не было. В обсуждении участвуют Пентагон, Белый дом и Госдеп. У США прежде были базы в Узбекистане и Киргизии, но в итоге американские военные их покинули.Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.