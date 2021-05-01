В Золотом 9 мая возник конфликт между полицейскими и местными жителями. Дошло до стрельбы





Согласно сообщению, вчера, 9 мая, в пгт. Золотое-3 на улице Театральной во время несения службы по обеспечению общественного порядка между сотрудниками роты «Святослав» из Кировоградской области и местными жителями возникла конфликтная ситуация, при которой бойцы роты применили физическую силу и оружие.



Как отметили в полиции: «В результате происшествия никто огнестрельных ранений не получил».

«Данный факт зарегистрирован. Сейчас совместно с Управлением внутренней безопасности и прокуратуры проводится проверка правомерности применения полицейскими оружия. Кроме того, для предоставления правовой оценки действиям сотрудников роты «Святослав» проинформировано Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении Отдела коммуникации. Новости Региона - Сегодня, 10:00 265 На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства происшествия с участием правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.Согласно сообщению, вчера, 9 мая, в пгт. Золотое-3 на улице Театральной во время несения службы по обеспечению общественного порядка между сотрудниками роты «Святослав» из Кировоградской области и местными жителями возникла конфликтная ситуация, при которой бойцы роты применили физическую силу и оружие.Как отметили в полиции: «В результате происшествия никто огнестрельных ранений не получил».«Данный факт зарегистрирован. Сейчас совместно с Управлением внутренней безопасности и прокуратуры проводится проверка правомерности применения полицейскими оружия. Кроме того, для предоставления правовой оценки действиям сотрудников роты «Святослав» проинформировано Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении Отдела коммуникации. Новости Региона - Сегодня, 10:00 265

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