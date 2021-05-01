Завершено расследование по делу о взрывах на складах в Сватово



Указано, что расследование проводили по факту халатного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч.3 ст.425 УК Украины).

Следствие установило, что два командира артиллерийских подразделений расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости до склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора А в городе Сватово.

Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы боевой и другой техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения. Это привело к детонации боеприпасов. Государству нанесли более 18 млн гривен ущерба.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Новости Региона - Сегодня, 10:31 97 Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух военнослужащих ВСУ по делу о взрывах на складах в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора.Указано, что расследование проводили по факту халатного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, повлекшего тяжкие последствия (ч.3 ст.425 УК Украины).Следствие установило, что два командира артиллерийских подразделений расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости до склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора А в городе Сватово.Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы боевой и другой техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения. Это привело к детонации боеприпасов. Государству нанесли более 18 млн гривен ущерба.Сейчас сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.Новости Региона - Сегодня, 10:31 97

Метки: {keywords}