Сенатор Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден



"То есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину", — написал Пушков в Telegram.



Президент США Джо Байден мечтает о такой России, которая бы походила на Украину. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press AgencyРоссийский сенатор уверен, что Байден хочет видеть Россию эпохи 90-х. По его словам, американский президент мечтает именно о таком государстве.Сенатор добавил, что страну не вернуть в 90-е. Этот период уже в прошлом, добавил он. Алексей Пушков предложил Байдену "перестать мечтать" и предупредил, что его надежды не оправдаются.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила о нежелании США вводить санкции против РФ, передает RT. Однако Вашингтон оставляет за собой право на ограничительные меры, уточнила она.Светлана Акульшина