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Сенатор Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден

Sergey Сегодня, 11:1522Новости
Сенатор Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден
Президент США Джо Байден мечтает о такой России, которая бы походила на Украину. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency
Российский сенатор уверен, что Байден хочет видеть Россию эпохи 90-х. По его словам, американский президент мечтает именно о таком государстве.

"То есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину", — написал Пушков в Telegram.

Сенатор добавил, что страну не вернуть в 90-е. Этот период уже в прошлом, добавил он. Алексей Пушков предложил Байдену "перестать мечтать" и предупредил, что его надежды не оправдаются.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила о нежелании США вводить санкции против РФ, передает RT. Однако Вашингтон оставляет за собой право на ограничительные меры, уточнила она.
Светлана Акульшина

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