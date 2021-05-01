Американские военнослужащие травмировались при массовом десантировании в Эстонии

Приводятся данные об инциденте, который произошёл во время натовских военных маневров на территории Эстонской республики. Речь идёт о военных маневрах Swift Response, в которых помимо эстонских военных участвуют военнослужащие армии США, Британии и некоторых других стран западного военного блока.В сводках из Эстонии говорится, что во время массового десантирования травмы получили десять американских военнослужащих. Информация подтверждается посольством США в Таллине.Американское командование решило десантировать более полутысячи военнослужащих в районе аэродрома Нурмси. По некоторым данным, несколько американских десантников «налетели» друг на друга во время приземления.Представитель дипломатической миссии США в Эстонии отмечает, что травмы американскими десантниками из 82-й воздушно-десантной дивизии были получены при выполнении прыжков с парашютом. При этом подчёркивается, что угроз для жизни эти травмы не представляют.Из заявления посольства США в Таллине:Травмы не опасны для жизни наших военнослужащих. Многие из травмированных, пройдя медицинский осмотр и получив надлежащую помощь, уже вернулись к службе и проводимым маневрам.Нужно напомнить, что американские десантники для участия в учениях Swift Response прибыли с военных баз на территории США. Часть прибывающих решили десантировать непосредственно в районе аэродрома, куда приземлялись самолёты ВВС США.Известно, что на текущий момент в эстонской клинике остаются трое американских солдат.источник