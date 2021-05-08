Донбасс. Оперативная лента военных событий 10.05.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 08.05.2021
10:00 Представительство ДНР в СЦКК сообщает...
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Защитники Республики строго соблюдают режим прекращения огня, продолжают наблюдение за противником и находятся в готовности к адекватному реагированию на действия украинских боевиков", - добавили в Управлении Народной милиции ДНР.
09:00 Оперативная лента за сутки с 9 на 10 мая
Вооруженные формирования Украины три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Молодежное и села Калиново-Борщеватое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия", -уточнили в СЦКК.
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