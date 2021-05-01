Мои 9-е мая

Так получилось, что 9 мая 2014 года я не смог быть ни в Славянске, ни в Мариуполе. 9 мая 2015 года я встретил на фронте, на позиции, которая называлась «Первый утёс» в районе Вольво-Центра. Напротив нас, в Песках, помимо ВСУ стоял батальон «ОУН», названый в честь организации, которая сотрудничала с Гитлером (у них там был одно время разлад в отношениях, но с приближением Красной Армии в 1944 году всё наладилось). Были и другие добробаты. Вскоре на этой позиции всех ранит. Сначала меня, потом ещё одного, потом сразу двоих.9 мая 2018 года тоже выпало попасть на фронт. Теперь в ЛНР, в Сокольники, на «Девятку». Кто был, тот знает, что это за позиция. Противник, по сведениям пехоты, начал подходить к позициям. Так ли это или нет, но нас бросили на усиление. Пришлось сидеть в «секретах» и совершать прогулки по «серой зоне», где мины буквально на каждом шагу.Напротив нас тогда стояла 58-я мотопехотная бригада. За время её пребывания на фронте они успели сделать несколько дерзких вылазок. Не исключено, что и сейчас они готовили какой-то сюрприз. Эта та самая бригада, которая развязала бойню на Промке в феврале 2016 года. Командовал бригадой полковник Драпатий. Его можно видеть на видео из Мариуполя 9 мая 2014 года. Там он давит безоружных людей. Моей мечтой было, чтобы он погиб во время моей ротации. Тогда была бы хотя бы самая малая доля моего участия в мести за Мариуполь. Увы… Ну, ничего, всё ещё впереди.Мой крайний, но не последний, год на фронте был 2019-й. Напротив меня –«Эдельвейс», 10-я горно-штурмовая бригада. Незадолго до 9 мая мы сожгли им блиндаж из ПТРК. Они не остались в долгу и из 120-мм миномётов безнаказанно размотали нашу позицию, т.к. нашим миномётам стрелять по Минским соглашениям нельзя. Один был легко ранен. Бог хранил нас. Соседнюю позицию противник обстрелял из ПТРК. Били по скоплению пехоты, ребята потеряли бдительность и скучковались на открытом месте. Думали, что до врага далеко… Ракета попала прямо в середину туловища одного из бойцов. Нашли только ноги и голову в каске. Двое легко ранены. Через три дня они вышли из госпиталя и мы пошли мстить. Прямо на День Республики спалили им блиндаж. В камеру было чётко видно, как подлетела крыша от попадания ракеты…Убивать того, кто пришел с оружием на твою землю, это значит быть достойным славы предков. А как ты любишь отмечать майские праздники?Владлен Татарский