Легендарный танк Т-34 и трофейный «Хаммер». В Луганске прошел Парад Победы. ФОТО
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Театральной площади в центре Луганска. Об этом пишет ЛИЦ.
В параде приняли участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны было задействовано 23 парадных расчета. Помимо военнослужащих, в параде участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники республиканского военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия», а также призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.
Колонну военной техники и вооружения возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, который после мероприятия отправится к месту постоянного пребывания — на постамент, установленный на въезде в Луганск со стороны Краснодона.
Традиционно в колонне прошли танки Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10», а также спецтехника различных подразделений МВД, в числе которой бронированный автомобиль Hummer, ранее принадлежавший подразделениям ВСУ.
В этом году на параде были представлены и зенитные ракетные комплексы «Оса», разведывательные беспилотные летательные аппараты, а также машины обеспечения переправ и плавающие транспортеры ПТС-2, произведенные в годы СССР на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе.
Политика - Сегодня, 12:14 121
В параде приняли участие около двух тыс. человек и более 100 единиц техники. В составе пешей колонны было задействовано 23 парадных расчета. Помимо военнослужащих, в параде участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, воспитанники Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова, участники республиканского военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия», а также призывники, проходящие обучение и подготовку по воинским специальностям.
Колонну военной техники и вооружения возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, который после мероприятия отправится к месту постоянного пребывания — на постамент, установленный на въезде в Луганск со стороны Краснодона.
Традиционно в колонне прошли танки Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10», а также спецтехника различных подразделений МВД, в числе которой бронированный автомобиль Hummer, ранее принадлежавший подразделениям ВСУ.
В этом году на параде были представлены и зенитные ракетные комплексы «Оса», разведывательные беспилотные летательные аппараты, а также машины обеспечения переправ и плавающие транспортеры ПТС-2, произведенные в годы СССР на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе.
Политика - Сегодня, 12:14 121
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