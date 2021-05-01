Корабль береговой охраны США зашел в одесский порт

Американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины.В 8.30 корабль пришвартовался на 15-м причале (морского порта Одессы), пишет одесское издание ТАСС.27 апреля в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».