Чехия использует антироссийские козыри в искусственной игре ради дружбы с Западом

Поведение Чехии продиктовано политической линией спецслужб и коллективного Запада, с которыми Прага хочет иметь хорошие отношения, отметил в разговоре сФБА «Экономика сегодня» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.ФБА «Экономика сегодня»Чехия заявила о намерении потребовать от России минимум 47 млн долларов (1 млрд крон) в качестве возмещения ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице, в причастности к которому власти подозревают российские спецслужбы.Бездоказательные обвинения Чехии в причастности России к взрывам семилетней давности уже привели к крупному дипломатическому скандалу, хотя еще недавно Прага собиралась закупить российскую вакцину «Спутник V» для преодоления пандемии коронавируса. Вместо этого в апреле Чехия выслала 18 российских дипломатов, а Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.В горячке сорвалось и участие Росатома в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии — корпорацию отстранили от доступа к аукциону.8 мая на саммите Евросоюза в Порту премьер Чехии Андрей Бабиш призвал остальные страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак поддержки после инцидента.Сейчас конфликт переживает новый виток: министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что компенсацию от России минимум в 1 млрд крон власти Чехии собираются потребовать в рамках международного права, так как уголовное дело слишком затянет процесс.И размер компенсации, и отсутствие доказательной базы демонстрируют некоторую искусственность очередного выступления Праги.«Нет никакой разницы, какую сумму называет Чехия: 1, 2 или 3 миллиарда крон — все это является продолжением некоего фейкомата, — объясняет Владимир Брутер. — Главное, что Праге нельзя отпускать тему диверсии. Привлечь Россию к суду и ответственности не получится, значит, нужно изобрести другой способ продолжения дискуссии. Идея взыскать с России компенсацию — самое простое, что пришло чешским политикам в голову».Какие доказательства есть у ЧехииОтношения с Чехией для России не важны в принципе, считает эксперт. Если бы с самого начала ответы от Москвы были жестче, Прага не рискнула бы идти на дальнейшую конфронтацию. Для России очень важно показать, если Чехия хочет плохих отношений, значит, они будут плохими.Эксперт констатирует, что Чехия растянет процесс на годы, поскольку сбор доказательств в данном случае достаточно специфичен.«Без допроса подозреваемых никакого продолжения самого процесса расследования быть не может, это озвучил и чешский прокурор», — подчеркнул Брутер.К тому же доказательства будут носить либо неопределенный, либо косвенный характер.«В молдавской прессе уже появились странные сообщения о найденном паспорте неизвестного лица, который оказался в распоряжении некого Петрова, а может это был Боширов. Говорят о частных расследователях, получивших доступ к базе вылетов из Молдовы, но как такое возможно, непонятно. Только, если западные спецслужбы надавили на западные авиакомпании и им предоставили всю базу вылетов. Все это имеет к понятию «доказательство» самое отдаленное отношение», — отметил эксперт.Бабиш поставил на антироссийскую картуОтношения России с Чехией на протяжении истории теплели и охлаждались, однако отличались прагматичностью, особенно в последние десятилетия. В этой связи настолько внезапного и демонстративного разрыва диалога, который случился в 2021 году, ожидать, наверное, не мог никто.Значимыми являются два события: смена власти в Белом доме и предстоящие парламентские выборы в Чехии. Праге удавалось выстраивать собственные отношения, балансируя между США и Россией, однако приход Джо Байдена резко сменил настроение Чехии на подчеркнуто антироссийское. Подобная риторика помогает заработать очки на Западе и голоса на выборах, в особенности если использовать актуальную тему российских диверсий.Выборы в нижнюю палату чешского парламента пройдут 8-9 октября 2021 года. В текущий момент палату контролирует именно Андрей Бабиш совместно с партией ANO. Премьера заботит низкий рейтинг: ошибочные действия во время пандемии, когда Бабиш разрешил народные гуляния, в связи с чем произошли вспышки коронавируса, плюс подозрения в коррупционных действиях, связанных с якобы бывшим агропромышленным концерном политика Agrofert.В такой ситуации желание удержаться у власти требует вести игру на одобряемых Западом условиях, к примеру, с использованием антироссийских карт в качестве козырей.Поведение Чехии продиктовано политической линией спецслужб и коллективного Запада. Чехия может либо подтвердить свою причастность к взрывам, либо попытаться всеми способами опровергнуть ее, потому что хочет хороших отношений с Западом, заключил эксперт.Дарья Белова