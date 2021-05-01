Шахрай-Гудбай. Как уберечь данные своей банковской карты при получении денег в банкомате



Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно узнать даже невооруженным глазом.

Скимминг — это такой вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карточки с помощью специальных устройств, которые устанавливают на банкомат. В дальнейшем это позволяет им изготовить дубликат платежной карточки и украсть деньги со счета владельца карточки.

Как мошенники делают копию данных с платежной карточки?

Устанавливают специальное устройство в картоприемник банкомата. Как выглядит такой мошеннический устройство? Это может быть: тонкая пластинка, которая вставляется внутрь картоприемника или накладка, которая крепится на картридер банкомата.



Но копии данных с платежной карточки мошеннику недостаточно, нужен еще и PIN-код.

Чтобы украсть PIN-код мошенники используют:

микрокамеру, для того чтобы на видео увидеть, какой PIN-код вводить жертва;

накладную клавиатуру для считывания PIN-кода. Ее мошенники используют реже, поскольку микрокамера гораздо дешевле и незаметнее.



Признаки сторонних устройств на банкомате:

различия в виде банкомата и экранной заставки,

карта входит и выходит с трудом.

Заметили посторонние предметы на банкомате? Не используйте таким банкоматом, сообщите об этом банк по телефону, указанному на банкомате.

Как правильно пользоваться банкоматом:

Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.

Прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода. В такой способ, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.

Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.

Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходом. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карточку.

Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, в которых сложный алгоритм защиты в отличие от карточек с магнитной полосой.

Школа выживания - Сегодня, 14:35 112 В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. В НБУ в рамках проекта «ШахрайГудбай» озвучили главные правила о том, как не стать жертвой обмана.Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно узнать даже невооруженным глазом.Скимминг — это такой вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карточки с помощью специальных устройств, которые устанавливают на банкомат. В дальнейшем это позволяет им изготовить дубликат платежной карточки и украсть деньги со счета владельца карточки.Устанавливают специальное устройство в картоприемник банкомата. Как выглядит такой мошеннический устройство? Это может быть: тонкая пластинка, которая вставляется внутрь картоприемника или накладка, которая крепится на картридер банкомата.Но копии данных с платежной карточки мошеннику недостаточно, нужен еще и PIN-код.Чтобы украсть PIN-код мошенники используют:микрокамеру, для того чтобы на видео увидеть, какой PIN-код вводить жертва;накладную клавиатуру для считывания PIN-кода. Ее мошенники используют реже, поскольку микрокамера гораздо дешевле и незаметнее.Признаки сторонних устройств на банкомате:различия в виде банкомата и экранной заставки,карта входит и выходит с трудом.Заметили посторонние предметы на банкомате? Не используйте таким банкоматом, сообщите об этом банк по телефону, указанному на банкомате.Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.Прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода. В такой способ, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходом. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карточку.Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, в которых сложный алгоритм защиты в отличие от карточек с магнитной полосой.Школа выживания - Сегодня, 14:35 112

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