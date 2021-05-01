Шахрай-Гудбай. Как уберечь данные своей банковской карты при получении денег в банкомате
В Украине мошенники устанавливают в банкоматы специальные устройства, которые позволяют считать данные карты и создать ее дубликат. В НБУ в рамках проекта «ШахрайГудбай» озвучили главные правила о том, как не стать жертвой обмана.
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно узнать даже невооруженным глазом.
Скимминг — это такой вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карточки с помощью специальных устройств, которые устанавливают на банкомат. В дальнейшем это позволяет им изготовить дубликат платежной карточки и украсть деньги со счета владельца карточки.
Как мошенники делают копию данных с платежной карточки?
Устанавливают специальное устройство в картоприемник банкомата. Как выглядит такой мошеннический устройство? Это может быть: тонкая пластинка, которая вставляется внутрь картоприемника или накладка, которая крепится на картридер банкомата.
Но копии данных с платежной карточки мошеннику недостаточно, нужен еще и PIN-код.
Чтобы украсть PIN-код мошенники используют:
микрокамеру, для того чтобы на видео увидеть, какой PIN-код вводить жертва;
накладную клавиатуру для считывания PIN-кода. Ее мошенники используют реже, поскольку микрокамера гораздо дешевле и незаметнее.
Признаки сторонних устройств на банкомате:
различия в виде банкомата и экранной заставки,
карта входит и выходит с трудом.
Заметили посторонние предметы на банкомате? Не используйте таким банкоматом, сообщите об этом банк по телефону, указанному на банкомате.
Как правильно пользоваться банкоматом:
Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.
Прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода. В такой способ, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.
Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.
Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходом. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карточку.
Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, в которых сложный алгоритм защиты в отличие от карточек с магнитной полосой.
Школа выживания - Сегодня, 14:35 112
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Иногда мошенническое устройство (скимминг) можно узнать даже невооруженным глазом.
Скимминг — это такой вид мошенничества, когда мошенники копируют информацию с платежной карточки с помощью специальных устройств, которые устанавливают на банкомат. В дальнейшем это позволяет им изготовить дубликат платежной карточки и украсть деньги со счета владельца карточки.
Как мошенники делают копию данных с платежной карточки?
Устанавливают специальное устройство в картоприемник банкомата. Как выглядит такой мошеннический устройство? Это может быть: тонкая пластинка, которая вставляется внутрь картоприемника или накладка, которая крепится на картридер банкомата.
Но копии данных с платежной карточки мошеннику недостаточно, нужен еще и PIN-код.
Чтобы украсть PIN-код мошенники используют:
микрокамеру, для того чтобы на видео увидеть, какой PIN-код вводить жертва;
накладную клавиатуру для считывания PIN-кода. Ее мошенники используют реже, поскольку микрокамера гораздо дешевле и незаметнее.
Признаки сторонних устройств на банкомате:
различия в виде банкомата и экранной заставки,
карта входит и выходит с трудом.
Заметили посторонние предметы на банкомате? Не используйте таким банкоматом, сообщите об этом банк по телефону, указанному на банкомате.
Как правильно пользоваться банкоматом:
Сравнивать внешний вид банкомата с его экранной заставкой.
Прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода. В такой способ, чтобы его невозможно было подсмотреть с помощью микровидеокамеры.
Подключить услугу информирования об операциях с использованием карты. Это позволит вовремя заблокировать карточку, в случае мошеннических операций с вашим счетом.
Установить индивидуальные лимиты на снятие наличных, которые соответствуют вашим расходом. Мошеннику не удастся всю сумму снять сразу, у вас появится время заблокировать свою карточку.
Отдавать предпочтение платежным картам с чипом, в которых сложный алгоритм защиты в отличие от карточек с магнитной полосой.
Школа выживания - Сегодня, 14:35 112
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