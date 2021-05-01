В Донецке подорожали хлеб и вода. ФОТО
Донецке резко подорожали хлеб и вода. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.
По их данным, подорожание произошло буквально в течение нескольких дней.
«Хлеб как-то странно и резко подорожал. Вот этот еще недавно покупали за 33-35 руб.», — написал местный житель.
По его данным, теперь этот же хлеб стоит уже 40 руб.
Также подорожала и привозная вода.
«Тю... вчера пошла набирать воду в баклажки для матушки... Была 10 руб. за 5 л, уже 15», — написала дончанка. Новости Донецка - Сегодня, 13:52 262
По их данным, подорожание произошло буквально в течение нескольких дней.
«Хлеб как-то странно и резко подорожал. Вот этот еще недавно покупали за 33-35 руб.», — написал местный житель.
По его данным, теперь этот же хлеб стоит уже 40 руб.
Также подорожала и привозная вода.
«Тю... вчера пошла набирать воду в баклажки для матушки... Была 10 руб. за 5 л, уже 15», — написала дончанка. Новости Донецка - Сегодня, 13:52 262
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