Народная милиция не исключает провокаций в связи с прибытием офицеров НАТО в зону "ООС"

Народная милиция ЛНР не исключает возможности провокационных действий со стороны киевских силовиков в связи с прибытием в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") группы офицеров из Литвы и Польши. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"По данным нашей разведки, в зону ответственности 80-й бригады ВСУ ожидается прибытие группы офицеров из так называемой "ЛитПолУкрбриг" – интернациональной бригады, состоящей из представителей Литвы, Польши и Украины", – сказал он.

Осадчий уточнил, что "их целью является ознакомление с опытом ведения боевых действий 80-й бригады в зоне "ООС".

"Мы не исключаем провокационных действий со стороны украинских боевиков в период нахождения офицеров НАТО вблизи линии боевого соприкосновения с целью демонстрации иностранным специалистам практических действий украинских вооруженных формирований против Народной милиции Республики", – отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 мая — Луганск