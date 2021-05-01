В Луганске в песенном флешмобе участвовало более 600 человек. ВИДЕО



«Ко Дню Луганской Народной Республики в общественном движении «Мир Луганщине» провели флешмоб «Республика поет», в котором приняли участие более 600 жителей ЛНР. Каждый желающий поучаствовать в песенном флешмобе к седьмой годовщине Республики мог записать видео своего исполнения песни «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» и выложить его в социальные сети с хештегом #люблюЛНР», — говорится в сообщении.

В ОД уточнили, что было загружено в социальные сети более 80 видеозаписей с хештегом #люблюЛНР.

«Песню «За тебя, Родина-мать» исполнили разные люди, каждое видео с хештегом #люблюЛНР — особенное. Пели профессионалы и любители, взрослые и дети, творческие коллективы и сольные исполнители. Но всех их объединяет душевность исполнения, неподдельная любовь к Родине и трепетное отношение к ней», — отметили организаторы. Культура - Сегодня, 16:39 32 Более 600 жителей региона приняли участие в песенном флешмобе, организованном общественным движением «Мир Луганщине». Об этом сообщила пресс-служба движения.«Ко Дню Луганской Народной Республики в общественном движении «Мир Луганщине» провели флешмоб «Республика поет», в котором приняли участие более 600 жителей ЛНР. Каждый желающий поучаствовать в песенном флешмобе к седьмой годовщине Республики мог записать видео своего исполнения песни «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» и выложить его в социальные сети с хештегом #люблюЛНР», — говорится в сообщении.В ОД уточнили, что было загружено в социальные сети более 80 видеозаписей с хештегом #люблюЛНР.«Песню «За тебя, Родина-мать» исполнили разные люди, каждое видео с хештегом #люблюЛНР — особенное. Пели профессионалы и любители, взрослые и дети, творческие коллективы и сольные исполнители. Но всех их объединяет душевность исполнения, неподдельная любовь к Родине и трепетное отношение к ней», — отметили организаторы. Культура - Сегодня, 16:39 32

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