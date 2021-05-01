"Надо проверить": Вассерман о возможной опасности добавок с диоксидом титана



"Если есть сведения об угрозе, их надо проверить", — сказал публицист в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).



Политический консультант Анатолий Вассерман встал на сторону Роспотребнадзора в споре о вреде добавок с диоксидом титана. Эксперт также считает, что их необходимо проверить.wikipedia.org / Dmitry Rozhkov CC BY-SA 3.0Специалисты федеральной службы по надзору заявили, что диоксид титана, используемый как пищевая добавка, может быть опасен для здоровья потребителей. По словам Вассермана, эти сведения ему кажутся маловероятными, однако проверить их необходимо.Сам по себе диоксид титана химически малоактивен, но в качестве ускорителя определенных химических реакций он может представлять опасность. Возможно, именно это и предстоит проверить специалистам, предположил Вассерман.Владимир Гусе