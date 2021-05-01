СБУ расследует хищение оружия, вывезенного из бригады ВСУ волонтерами – Народная милиция

Сотрудники СБУ проводят в одной из бригад ВСУ следствие по фактам незаконного списания и хищения оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") группой волонтеров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Нам стало известно о проведении следственных мероприятий в отношении начальника службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) 59-й бригады в связи со вскрытием фактов незаконного списания и хищения оружия и боеприпасов", – рассказал он.

Осадчий отметил, что "ранее СБУ стало известно о появлении партии автоматов АК-74М из шести штук в Винницкой области, проходящих как списанные в результате возгорания блиндажа на одной из позиций 59-й бригады".

"По версии следствия, оружие было вывезено в апреле этого года группой волонтеров, которые прибыли в зону "ООС" с гуманитарной миссией и доставляли продукты в подразделения 59-й и 92-й бригад", – проинформировал представитель Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 мая — Луганск