Использование ВСУ средств РЭБ оставило без света 50 домов в зоне "ООС" – Народная милиция

Использование киевскими силовиками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) привело к выходу из строя трансформаторной подстанции, из-за чего без электроэнергии остались более 50 домов одного из поселков в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в период пребывания (президента Украины Владимира) Зеленского и глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в оперативно-тактической группировке "Север" ВСУ активизировали работу средств РЭБ во всей зоне "ООС".

"В районе населенного пункта Лобачево в ходе применения военнослужащими 2-го батальона 80-й бригады станции РЭБ от автономного источника питания начались перебои в ее работе, после чего боевики приняли решение запитать станцию напрямую от трансформаторной подстанции. В результате из-за неудовлетворительного технического состояния мобильной станции РЭБ Лобачевская трансформаторная подстанция вышла из строя", – рассказал Осадчий.

Представитель Народной милиции уточнил, что "без электроэнергии осталось более 50 домостроений поселка Лобачево".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 мая — Луганск