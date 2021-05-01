Цена на гречку расти не будет — заявили в украинском правительстве.



Отмечается, что ценовая стабилизация была достигнута благодаря введению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что будет способствовать улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей.

«Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречики. Это обеспечит стабильный объем производства гречики, равный внутреннему потреблению, и в перспективе — ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тысяч гектар», — объясняют в министерстве.

Также, в Минэкономики отметили, что не ожидают проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украину.

В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн — на пищевые нужды. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн. Переходящие остатки гречихи на начало текущего МГ составляют 10 тыс. тонн, а на конец МГ прогнозируются в объеме 20 тыс. тонн.

Кроме того, в текущем МГ по состоянию на 1 мая 2021 года Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречки (по коду согласно УКТЗЕТ 1008 10 00 00) и импортировала 31,3 тыс. тонн (в частности, по РФ — 18,9. тонн, Казахстана — 9 тыс. тонн, Беларуси — 3,4 тыс. тонн). Также было импортировано почти 19 тыс. тонн зерна зерновых культур (по коду согласно УКТЗЕТ 1104 29 17 00), из которых, по экспертным оценкам, гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тыс. тонн.

Таким образом, по состоянию на 1 мая 2021 года, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки.

«Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет», — добавляют в министерстве. Новости Украины - Сегодня, 17:30 104 В апреле цена на гречку стабилизировалась. В течение месяца средняя потребительская цена на гречневые крупы снизилась на 0,4% до 40,06 гривен за килограмм. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.Отмечается, что ценовая стабилизация была достигнута благодаря введению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что будет способствовать улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей.«Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречики. Это обеспечит стабильный объем производства гречики, равный внутреннему потреблению, и в перспективе — ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тысяч гектар», — объясняют в министерстве.Также, в Минэкономики отметили, что не ожидают проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украину.В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн — на пищевые нужды. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн. Переходящие остатки гречихи на начало текущего МГ составляют 10 тыс. тонн, а на конец МГ прогнозируются в объеме 20 тыс. тонн.Кроме того, в текущем МГ по состоянию на 1 мая 2021 года Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречки (по коду согласно УКТЗЕТ 1008 10 00 00) и импортировала 31,3 тыс. тонн (в частности, по РФ — 18,9. тонн, Казахстана — 9 тыс. тонн, Беларуси — 3,4 тыс. тонн). Также было импортировано почти 19 тыс. тонн зерна зерновых культур (по коду согласно УКТЗЕТ 1104 29 17 00), из которых, по экспертным оценкам, гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тыс. тонн.Таким образом, по состоянию на 1 мая 2021 года, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки.«Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет», — добавляют в министерстве. Новости Украины - Сегодня, 17:30 104

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