Обновленное карантинное зонирование. МОЗ
По состоянию на 10 мая в Украине не осталось ни одной «красной» области.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, 8 областей «оранжевые»:
• Волынская;
• Донецкая;
• Житомирская;
• Кировоградская;
• Луганская;
• Николаевская;
• Тернопольская;
• Черкасская.
Остальные области попали в «желтую» карантинную зону.
К сожалению, нет областей, которые бы полностью соответствовали требованиям зелёной зоны.
Уровень епидпорога превышен в 7-ми областях Украины: Донецкая(на 41,7%), Волынская(на 30,3%), Черкасская(на 29%), Луганская(на 26%), Тернопольская(14,1%), Житомирская(на 1,1%). Новости Украины - Сегодня, 17:13 219
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, 8 областей «оранжевые»:
• Волынская;
• Донецкая;
• Житомирская;
• Кировоградская;
• Луганская;
• Николаевская;
• Тернопольская;
• Черкасская.
Остальные области попали в «желтую» карантинную зону.
К сожалению, нет областей, которые бы полностью соответствовали требованиям зелёной зоны.
Уровень епидпорога превышен в 7-ми областях Украины: Донецкая(на 41,7%), Волынская(на 30,3%), Черкасская(на 29%), Луганская(на 26%), Тернопольская(14,1%), Житомирская(на 1,1%). Новости Украины - Сегодня, 17:13 219
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