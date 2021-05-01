Отключение электричества в Луганске 11 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 11 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Шевченко, 30.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Волгоградская, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246;
улица Макарова, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236;
квартал Вавилова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Чкалова, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154;
улица Джамбула, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39;
улица Черняховского, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38;
улица Арктическая, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138 ,140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154;
улица Гулака-Артемовского, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
улица Лазо, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46в, 47, 49, 51, 53;
улица Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
улица Буденного, 128, 130.
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:
переулок 1-й Балтийский, 4-79;
переулок 2-й Балтийский, 1-56;
переулок 3-й Балтийский, 41-45а;
тупик Северный, 1-30;
улица Кирова, 1-12а, 18, 24, 30, 36, 38, 40.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:07 221
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Шевченко, 30.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Волгоградская, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246;
улица Макарова, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236;
квартал Вавилова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
улица Чкалова, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ,133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154;
улица Джамбула, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39;
улица Черняховского, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38;
улица Арктическая, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138 ,140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154;
улица Гулака-Артемовского, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
улица Лазо, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46в, 47, 49, 51, 53;
улица Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13б, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
улица Буденного, 128, 130.
Электроснабжение в Каменнобродском районе будет отсутствовать:
переулок 1-й Балтийский, 4-79;
переулок 2-й Балтийский, 1-56;
переулок 3-й Балтийский, 41-45а;
тупик Северный, 1-30;
улица Кирова, 1-12а, 18, 24, 30, 36, 38, 40.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:07 221
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