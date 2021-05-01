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Жителям Донбасса, имеющим паспорт РФ, в России предоставили новые гражданские права

verter Сегодня, 18:1538Новости
Жителям Донбасса, имеющим паспорт РФ, в России предоставили новые гражданские права
В России решили не нарушать политические права жителей ДНР и ЛНР, разрешив им участвовать в выборах в 2021 году. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает ТАСС.
Речь идет о жителях Донецкой и Луганской областей, которые приняли российское гражданство. По словам Турчака, гражданин РФ, «независимо от территории и места, где он проживает», имеет политправа, и их нельзя нарушать. Турчак заявил, что в ОРДЛО пожелали принять российское гражданство 500 тыс. человек. Сообщается, что они смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ в 2021 году.
Как известно, президент России Владимир Путин в 2019 году выдал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для граждан Украины. Паспорта начали выдавать 14 июля.
Политика - Сегодня, 17:06 402

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