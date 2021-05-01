Жители Западной Украины подняли на смех "русского барина" Макаревича

Музыкант Андрей Макаревич впал в немилость украинцев, поддержкой которых заручился благодаря своей позиции по ситуации в Донбассе. Причиной стали его слова о западной части страны.wikipedia.org / government.ruОснователь и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени" отправился в турне по Западной Украине со своим новым музыкальным проектом Yo5. Зрелище, представшее его взору во время посещения различных городов, предвосхитило ожидания 67-летнего музыканта, о чем он поспешил рассказать в Facebook-аккаунте.Артист отметил, что посещенные им города, такие как Тернополь, Хмельницкий, Ровно и Черновцы, вместо захолустных населенных пунктов, какими являлись в его представлении, в действительности оказались чистыми поселениями с прекрасной архитектурой и стильными ресторанами.Украинцев такая постановка вопроса привела в ярость: пользователи в комментариях обрушились на Макаревича с критикой. Его подняли на смех, сравнив с "русским барином", изволившим посетить провинцию и удивившимся, что не увидел там захолустье."Русский барин изволили заехать и удивились, увидев не-захолустье? Ах, как, наверное, должны обрадоваться жители не-захолустья от столь лестной оценки", — с упреком написала одна из интернет-пользовательниц, указав, что ранее уважала этого российского певца.Другой комментатор с иронией отметил, что в такой "разваленной" Украине им и приходится жить, опухая от голода, который вынуждает украинцев отправляться на заработки в Европу.Анастасия Броцкая