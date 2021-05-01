Боррель заявил о нежелании стран ЕС обострять отношения с Россией



«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией», — сказал он.



Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что все страны — члены Европейского союза высказали нежелание обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией.фото: ReutersКак сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.Таким образом он ответил на вопрос журналистов, намерен ли ЕС по просьбе Чехии высылать коллективно российских дипломатов.источник