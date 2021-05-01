Завтра у православных Радоница — Родительский день. Как правильно поминать?



Радоница (Радуница, Родительский день) — весенний день поминовения усопших, принятый у восточных славян. Это переходящий праздник, его дата зависит от даты Пасхи и приходится на вторник после Фомина воскресенья (первого после Пасхи). В 2021 году Радоница в России приходится на 11 мая.

Своими корнями праздник уходит в языческие времена, однако эта славянская традиция была адаптирована Русской православной церковью. Слово «радоница», по мнению некоторых исследователей, имеет балтийские корни и происходит от литовского слова rauda — «плач, причитание».



Радоница — особый день поминовения усопших, которое совершается в пасхальные дни. После литургии (или до нее) в храме служится панихида, на которой заупокойные тексты соединяются с пасхальными. На Радоницу служится первая панихида после Великого четверга Страстной недели: по церковному уставу в Великий пост поминальные службы совершается только в определенные дни, а с Великого четверга до Радоницы не совершаются вообще.

В других источниках говорят, что название праздника пошло от слова «радость». В этот день пасхальной радостью и приветствием «Христос Воскресе!» живые делятся с умершими. В этом нет ничего необычного — по учению Церкви душа человека бессмертна.

По традиции, после литургии и панихиды верующие идут на кладбище к могилам своих близких. Там можно прочитать молитвы за упокой, привести в порядок место захоронения. Также можно попросить священника отслужить там литию — краткую заупокойную службу.

Как отмечают

Согласно распространенным церковным правилам, в Родительский день не следует чрезмерно скорбеть по поводу смерти близких. Нужно радоваться их рождению «в жизнь горнюю» — духовную и вечную жизнь во Христе.

В этот день принято посещать кладбище и наводить порядок на могилках после зимы. Могила — это место будущего воскресения после Страшного суда, потому необходимо блюсти ее в чистоте и порядке. А также следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.

При этом православная церковь не поощряет традиции оставлять на могилках еду, считая это языческими пережитками (тризна для усопших). По православным канонам, на могилах категорически запрещено употреблять спиртное и курить, а также обильно есть.

По церковному канону, придя на кладбище, следует зажечь свечу, совершить литию (прочесть молитву). Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Еду, принесенную для покойного, лучше отдать нищим, бездомным, сиротам или в дома престарелых.

А вот собраться дома за столом и прочитать перед едой молитву об умерших никто не запрещает.

Другие традиции

В прежние времена в этот день также было принято «окликать дождь». Как правило, это делали дети, которые с утра следили за облаками и тучами на небе, а завидев облако, выкрикивали, например, «Дождик, дождик! Снаряжайся на показ».

Считалось, что если в Родительский день умыться дождевой водой, это принесет счастье.

В случае первого весеннего грома молодые женщины и девушки, чтобы сохранить красоту и молодость, умывались дождем через серебряные и золотые кольца. Культура - Сегодня, 19:37 190 Православные христиане, завтра, 11 мая, будут отмечать Радоницу (Родительский день) — день поминовения усопших родственников и близких, который проходит на девятый день после Пасхи.Радоница (Радуница, Родительский день) — весенний день поминовения усопших, принятый у восточных славян. Это переходящий праздник, его дата зависит от даты Пасхи и приходится на вторник после Фомина воскресенья (первого после Пасхи). В 2021 году Радоница в России приходится на 11 мая.Своими корнями праздник уходит в языческие времена, однако эта славянская традиция была адаптирована Русской православной церковью. Слово «радоница», по мнению некоторых исследователей, имеет балтийские корни и происходит от литовского слова rauda — «плач, причитание».Радоница — особый день поминовения усопших, которое совершается в пасхальные дни. После литургии (или до нее) в храме служится панихида, на которой заупокойные тексты соединяются с пасхальными. На Радоницу служится первая панихида после Великого четверга Страстной недели: по церковному уставу в Великий пост поминальные службы совершается только в определенные дни, а с Великого четверга до Радоницы не совершаются вообще.В других источниках говорят, что название праздника пошло от слова «радость». В этот день пасхальной радостью и приветствием «Христос Воскресе!» живые делятся с умершими. В этом нет ничего необычного — по учению Церкви душа человека бессмертна.По традиции, после литургии и панихиды верующие идут на кладбище к могилам своих близких. Там можно прочитать молитвы за упокой, привести в порядок место захоронения. Также можно попросить священника отслужить там литию — краткую заупокойную службу.Согласно распространенным церковным правилам, в Родительский день не следует чрезмерно скорбеть по поводу смерти близких. Нужно радоваться их рождению «в жизнь горнюю» — духовную и вечную жизнь во Христе.В этот день принято посещать кладбище и наводить порядок на могилках после зимы. Могила — это место будущего воскресения после Страшного суда, потому необходимо блюсти ее в чистоте и порядке. А также следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.При этом православная церковь не поощряет традиции оставлять на могилках еду, считая это языческими пережитками (тризна для усопших). По православным канонам, на могилах категорически запрещено употреблять спиртное и курить, а также обильно есть.По церковному канону, придя на кладбище, следует зажечь свечу, совершить литию (прочесть молитву). Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного. Еду, принесенную для покойного, лучше отдать нищим, бездомным, сиротам или в дома престарелых.А вот собраться дома за столом и прочитать перед едой молитву об умерших никто не запрещает.Другие традицииВ прежние времена в этот день также было принято «окликать дождь». Как правило, это делали дети, которые с утра следили за облаками и тучами на небе, а завидев облако, выкрикивали, например, «Дождик, дождик! Снаряжайся на показ».Считалось, что если в Родительский день умыться дождевой водой, это принесет счастье.В случае первого весеннего грома молодые женщины и девушки, чтобы сохранить красоту и молодость, умывались дождем через серебряные и золотые кольца. Культура - Сегодня, 19:37 190

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