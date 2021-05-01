Синоптики прогнозируют днем 11 мая в ЛНР до 12 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 11 мая будет колебаться от 4 градусов выше нуля ночью до 12 градусов тепла днем, местами пройдет дождь с грозой и штормовым ветром. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 10 мая до 21:00 11 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами дождь, днем местами гроза; ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 7-12 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 10-12 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 4-6 градусов выше нуля ночью и 9-11 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 12 мая будет облачно с прояснениями, местами слабый кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла. 13 мая - переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью 7-12, днем 19-24 градуса выше нуля.

10 мая — Луганск