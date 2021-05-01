Усиление ветра до 22 м/с ожидается в Республике 11 мая

Усиление ветра до 22 м/с ожидается местами в Республике в течение суток 11 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"В течение суток 11 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с", - прогнозируют синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

10 мая — Луганск