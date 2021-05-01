Прогноз погоды в Луганске на 11 мая
В Луганске завтра, 11 мая, облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +7 +9ºС, днем +13 +15ºС. Ветер северо-восточный 9-12 м/сек. Усиление ветра до 15-24 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +31,6ºС в 1996 году;
минимальная — 0,2 ºС в 1945 году.
Народный календарь: Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:30 2
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +7 +9ºС, днем +13 +15ºС. Ветер северо-восточный 9-12 м/сек. Усиление ветра до 15-24 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +31,6ºС в 1996 году;
минимальная — 0,2 ºС в 1945 году.
Народный календарь: Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай.
Погода в Луганске - Сегодня, 21:30 2
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