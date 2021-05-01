Торжественная церемония поднятия флага ЛНР прошла на площади в центре Луганска (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦТоржественная церемония поднятия Государственного флага Луганской Народной Республики состоялась в Луганске на площади Героев Великой Отечественной войны. Об этом с места событий передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии, посвященном седьмой годовщине образования ЛНР, приняли участие представители властей Республики и молодежные активисты.Перед началом церемонии выступил духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Йовсы.Право поднять флаг получили курсанты клуба начальной военной подготовки "Доброволец" общественного движения "Мир Луганщине".После торжественной церемонии участники коллективов художественной самодеятельности Луганска провели на площади танцевальный флешмоб и внесли флаг Республики."Сегодня ровно семь лет назад (произошло) знаковое событие для всех жителей нашей Республики, именно жители Луганской области сделали свой выбор, и они определились, что хотят жить в Луганской Народной Республике. Впреддверии Дня Республики мы поднимаем на главный флагшток Республики главный символ ЛНР – это флаг", - сказал заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.Напомним, 11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на части территорий, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, в ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.День Луганской Народной Республики установлен указом главы ЛНР и отмечается 12 мая. День Республики – праздничный и нерабочий.11 мая — Луганск