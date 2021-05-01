Официальная церемония встречи делегации ЛНР состоялась в столице ДНР (ФОТО)

Официальная церемония встречи делегации ЛНР во главе с главой Республики Леонидом Пасечником состоялась в столице Донецкой Народной Республики. Об этом из Донецка передает корреспондент ЛИЦ.Официальная церемония встречи луганской делегации, приехавшей на празднование Дня Донецкой Народной Республики, состоялась у здания администрации главы ДНР. В мероприятии участвовал почетный караул Народной милиции Донецкой Народной Республики.Пасечника встретил глава ДНР Денис Пушилин под звуки гимнов Республик Донбасса.Также на празднование Дня ДНР прибыла делегации из Российской Федерации, в составе которой: первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, сенаторы Александр Карелин и Александр Вайнберг, депутаты Государственной Думы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Павел Шперов, Алексей Журавлев, Виктор Водолацкий, Александр Ющенко.Поздравить дончан с праздником приехали президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и вице-премьер министр Республики Абхазия Сергей Пустовалов.В Донецке глава ЛНР примет участие в смотре торжественного шествия представителей регионов ДНР, а также торжественном собрании, посвященном Дню Республики.11 мая — Луганск