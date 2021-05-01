В Казани в школе двое нападавших устроили взрыв и открыли огонь из оружия — погибло 11 человек из них 9 детей. ФОТО



По последним данным, нападавших было двое, один из них задержан, второго — ликвидировали.

Утром 11 мая два человека совершили вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники. Источник ТАСС сообщил, что погибло 11 человек.



Стрельбу открыл вооруженный человек, который прошел в школу с оружием. По данным источника ТАСС, в Минпросвещения стрельба велась из автоматического оружия, нападавший открыл огонь сразу после того, как вошел в школу через главный вход.

Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе



Один из нападавших был задержан, по предварительным данным, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что задержанному 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие.

Второй нападавший после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений, позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит.



Одна из учениц рассказала ТАСС, что злоумышленники, напавшие на школу, сначала устроили взрыв, а затем начали стрелять. По ее словам, через несколько минут после начала стрельбы учеников эвакуировали через черный ход.

Как пишет «РИА Новости», двое из погибших школьников разбились при попытке спастись, выпрыгнув из окна здания на третьем этаже.

Новости в Мире - Сегодня, 11:30 12 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. По данным источника, погибли 11 человек, среди них — девять детей. При этом президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил гибель семи детей.По последним данным, нападавших было двое, один из них задержан, второго — ликвидировали.Утром 11 мая два человека совершили вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники. Источник ТАСС сообщил, что погибло 11 человек.Стрельбу открыл вооруженный человек, который прошел в школу с оружием. По данным источника ТАСС, в Минпросвещения стрельба велась из автоматического оружия, нападавший открыл огонь сразу после того, как вошел в школу через главный вход.Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школеОдин из нападавших был задержан, по предварительным данным, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что задержанному 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие.Второй нападавший после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений, позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит.Одна из учениц рассказала ТАСС, что злоумышленники, напавшие на школу, сначала устроили взрыв, а затем начали стрелять. По ее словам, через несколько минут после начала стрельбы учеников эвакуировали через черный ход.Как пишет «РИА Новости», двое из погибших школьников разбились при попытке спастись, выпрыгнув из окна здания на третьем этаже.Новости в Мире - Сегодня, 11:30 12

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