Стрельба в Казани

«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 на улице Файзи в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. По предварительной информации он убил семерых восьмиклассников и учительницу.При задержании Ильназ заявил, что по адресу его прописки заложена бомба.Второй напавший на школу №175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».По последним данным, число раненных во время стрельбы в казанской гимназии выросло до 13 человек, четверо из них в реанимации с огнестрельными ранениями. 9 человек убиты.