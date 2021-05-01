Референдум-2014. Шахтер Владимир Савченко: "Состоялось поистине народное волеизъявление" (ФОТО)

Семь лет назад, 11 мая 2014 года, состоялся референдум о независимости Луганской Народной Республики. О тех исторических событиях ЛИЦ рассказывают организаторы и участники народного волеизъявления.Вспоминает один из организаторов референдума в Красном Луче, председатель территориальной избирательной комиссии, шахтер Владимир Савченко.ИДЕИ РУССКОГО МИРАДо начала этих событий я работал на шахте "Княгининская" шахтоуправления "Донбассантрацит" начальником смены. Мы первого марта, когда начались эти события, приняли самое активное участие, сплотились вокруг идей Русского мира. Скажу больше: мы подняли жителей Красного Луча, ведь там же не только шахтеры были.Площадь Кирова была битком забита людьми, и они требовали решительных действий. Наша позиция была проста: люди должны иметь понимание о происходящем, и их порыв должен иметь какое-то логическое завершение.ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТНа тот момент еще действовал Луганский областной совет, и мы требовали от нашего депутата Александра Андриянова и от самого облсовета каких-то решительных действий по противостоянию тому безумию, что творилось на киевском майдане. Люди, можно сказать, через день были готовы выходить на площадь. Однако от облсовета, как все помнят, мы ничего не дождались.И все резко усложнилось, стало буквально переломным моментом, когда начала происходить съемка оперативными сотрудниками, а потом и арест лидеров движения. В ответ произошел захват восставшим народом здания бывшего областного управления СБУ в Луганске.72 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАНа момент подготовки к референдуму я был председателем территориальной комиссии, где у нас было 72 избирательных участка. Сначала мы организовали работу самих участков, развезли всем бюллетени: вначале получили их в Луганске и до утра развозили.Мы были, наверное, единственным городом в ЛНР, где все было организовано предварительно и системно. У нас был список избирателей, мы рассылали пригласительные, то есть люди знали, какой у них избирательный участок и в какое время он будет открыт. Пригласительные были именные с номерами списков.В день голосования мы с переносными урнами ездили к больным, к инвалидам. На некоторых участках организовали доставку людей автобусом из отдаленных районов, подвозили к избирательным участкам. В целом у нас все было организовано на высшем уровне.НАРОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕЧто нас тогда действительно удивило, так это явка. Просто из ряда вон. Мы же помним, как на всех украинских выборах никогда не было подобной явки. Всегда это было шатко-валко, с натяжкой, до 60% если дотягивали, то прям "молодцы", ни для кого не секрет. Здесь же была невероятная явка, мы боялись, что бюллетеней не хватит: в те дни состоялось поистине народное волеизъявление.БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ШТАБАЧувство у всех было одно: что все произойдет по сценарию Крымской весны, и люди в одночасье вернутся домой - на Родину. Потому что шли все - от мала до велика.А у нас была эмоциональная усталость, все организаторы и активисты просто выгорели. Представьте вот это все организовать и провести: неделя бесперебойной круглосуточной работы штаба, это целая команда, что печатает агитацию, пригласительные, сверяет, перепроверяет и распечатывает списки. И еще и груз ответственности.С безопасностью, слава богу, помогли "афганцы", казаки. (Нынешний командир комендантского полка Народной милиции ЛНР) Сергей Грачев и все городские "афганцы" с казаками создали посты охраны общественного порядка.В те дни, естественно, был какой-то страх. Особенно когда ты понимаешь, что на тебя завели оперативно-розыскное дело, тебя, что называется "ведут". Однако, когда тебя на площади выбирает народ, ждут от тебя действий, результатов, то получается, что за тобой стоит такая масса людей, они так доверяют тебе, что ты уже не можешь отступить и обмануть их доверие, несмотря на страх и опасность уголовного преследования, или даже внесудебной расправы.ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕПрошедший референдум, конечно, должен был быть значимым для всего юго-востока Украины. К сожалению, оказалось, что только часть территорий Донбасса обрела статус Народных Республик, а не вся территория Луганской и Донецкой областей. В тот момент у нас у всех было желание объединить всю юго-восточную Украину в Новороссию. И, конечно, наш референдум — это знаковое событие, переломный момент и жесткий ответ на агрессию Запада.***Семь лет назад, 11 мая 2014 года, в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на части территорий, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка на Луганщине составила 81%, на Донетчине – 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР – 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.Глава ЛНР своим указом установил государственный праздник – День Луганской Народной Республики, который отмечается 12 мая. День Республики – праздничный и нерабочий.11 мая — Луганск