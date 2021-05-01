Мирошниченко поздравил спикера парламента и жителей ДНР с Днем Республики

Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко поздравил спикера парламента ДНР Владимира Бидевку и жителей Донецкой Народной Республики с седьмой годовщиной ее образования.Уважаемый Владимир Анатольевич!От имени Народного Совета Луганской Народной Республики и себя лично поздравляю вас и в вашем лице всех жителей ДНР с седьмой годовщиной образования Донецкой Народной Республики!Этот знаменательный день – символ свободы и независимости, возрождения национальных традиций и духовных ценностей. Он объединяет всех, кто вложил частицу собственной души в создание и становление молодой Республики.В основу государственности Донецкой Народной Республики заложены доблесть и мужество каждого ее гражданина, любовь к родной земле и твердая вера в справедливость.От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Анатольевич, и всем жителям братской Республики мирного неба, крепкого здоровья и благополучия. Пусть все лучшее, что создано в Донецкой Народной Республике, обретет достойное продолжение и развитие!Председатель Народного Совета Луганской Народной РеспубликиДенис Мирошниченко11 мая — Луганск