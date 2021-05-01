Горняки "Востокугля" в "День повышенной добычи" выдали на-гора более 30 тыс. тонн угля

Горняки государственного унитарного предприятия "Республиканская топливная компания (РТК) "Востокуголь" в рамках прошедшей 8 мая акции "День повышенной добычи" выдали на-гора более 30 тыс. тонн угля. Об этом сообщили на предприятии.

Акция, инициированная шахтерами РТК, была посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Коллектив топливной компании с задачами по направлениям: добыча, проходка, переработка - успешно справился. При установленном задании по добыче угля в 30 000 тонн горняки выдали на-гора 30 241 тонну. При плане на проведение горных выработок в 90 метров проходчики прошли 99,2 метра. При задании по переработке рядового угля в 30 000 тонн обогатительные фабрики достигли отметки в 32 489 тонн", - говорится в сообщении.

Генеральный директор предприятия Константин Скрыпник отметил, что для шахтеров ветераны Великой Отечественной войны навсегда останутся примером истинного патриотизма, жизненной силы, стойкости, трудового героизма.

"8 мая горняки приложили все силы, чтобы показать, что дух победителей и сегодня живет в каждом из нас, помогая достойно работать, развивать наши города, обеспечивать энергетическую безопасность Луганской Народной Республики", - подчеркнул он.

Напомним, в середине апреля горняки РТК "Востокуголь" добыли второй с начала года миллион тонн угля.

Ранее генеральный директор предприятия сообщал, что "Востокуголь" в 2021 году планирует добыть более 10 млн тонн угля и пройти около 40 км горных выработок.

Напомним, Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также заявил, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности госпредприятие "Востокуголь" станет локомотивом, движущим экономику Республики.

11 мая — Луганск