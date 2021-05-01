"Для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно", — цитирует политика РИА Новости.

Санкции Евросоюза против России вредят экономике ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.facebook.com / MinistryforTOTandIDPsПо словам политика, одной из целей АдГ является установление мира в Европе и во всем мире в целом, большую роль здесь играют хорошие отношения с Москвой.Как отметил Крупалла, от санкций против России страдают восточногерманские предприятия, которые взаимодействовали с РФ. По его словам, АдГ поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2" и переговоры о производстве российской вакцины "Спутник V" в ФРГ.Мария Верескова