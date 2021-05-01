Не смотря на погоду в центре Луганска провели танцевальный флешмоб. ФОТО





Перед началом церемонии выступил духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Йовсы.



Право поднять флаг получили курсанты клуба начальной военной подготовки «Доброволец».



После торжественной церемонии участники коллективов художественной самодеятельности Луганска провели на площади танцевальный флешмоб.

Культура - Сегодня, 12:26 120 В Луганске на площади Героев Великой Отечественной войны подняли флаг ЛНР и провели флешмоб. Об этом пишет ЛИЦ.Перед началом церемонии выступил духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Йовсы.Право поднять флаг получили курсанты клуба начальной военной подготовки «Доброволец».После торжественной церемонии участники коллективов художественной самодеятельности Луганска провели на площади танцевальный флешмоб. Культура - Сегодня, 12:26 120

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