Днем 11 мая в Луганске штормовой ветер до 88 км в час



«В течение суток 11 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с», — прогнозируют синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 11:45 210 Усиление ветра до 22 м/с ожидается местами в регионе в течение дня 11 мая. Об этом сообщил Луганский Центр гидрометеорологии.«В течение суток 11 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с», — прогнозируют синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 11:45 210

Метки: {keywords}