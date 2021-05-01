Индекс потребительских цен в ЛНР за апрель к марту составил 101,4% – Госкомстат

Потребительские цены в Республике в апреле по сравнению с мартом повысились на 1,4%. Об этом сообщает отдел статистики цен Государственного комитета статистики ЛНР.

"Индекс потребительских цен в Луганской Народной Республике за апрель к марту 2021 года составил 101,4%", - говорится в сообщении.

Повысились цены на продукты питания и безалкогольные напитки на 1,4%, алкогольные напитки, табачные изделия – на 0,2%, одежду и обувь – на 0,4%, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – на 2,8%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – на 1%, охрану здоровья – на 2,2%, транспорт – на 3,5%, отдых и культуру – на 0,5%, рестораны и гостиницы – на 0,6%. Остались неизменными цены (ИПЦ – 100%) на связь, образование, а также на разные товары и услуги.

В апреле в группе "Хлеб и хлебопродукты" наблюдалось повышение цен на вареники, пельмени на 3,8%, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы – на 2,7%, крупы гречневые – на 1,5%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 0,9%, багет; сдобные изделия – по 0,6%.

Также был отмечен рост цен по группе "Мясо и мясопродукты" на 1,5%, в том числе: субпродукты свиные на 7,3%; отдельные порционные части куриные – на 6,8%; фарш куриный – на 2,8%; субпродукты куриные – на 2,2%; изделия из мяса кулинарные – на 2,1%; сосиски, сардельки первого сорта; колбасы сырокопченые – по 2%; говядину; изделия из мяса деликатесные – по 1,9%; птицу (тушку куриную) – на 1,6%; филе куриное – на 1,3%.

Отмечено повышение цен в группе "Рыба и продукты из рыбы" на рыбу мороженую на 1,7%, на скумбрию копченую – на 1,5%, сельдь – на 1,2%, филе мороженой рыбы – на 1,1%.

В группе "Масло и жиры" был отмечен рост цен на масло подсолнечное на 4,7%, спреды – на 3,4%, маргарин – на 2,2%, сало – на 1,3%.

Повышение цен было отмечено и по группе "Фрукты": на виноград на 21,5%, бананы – на 5,9%, яблоки – на 1,6%. Снижение цены в этой группе наблюдалось на апельсины, мандарины на 1,6%.

В апреле зафиксировано повышение цен в группе "Овощи". Так, индекс потребительских цен на капусту пекинскую составил 133,7%, свеклу – 118,4%, морковь – 112,8%, картофель – 108,1%, лук репчатый – 103,6%, бобовые – 103,4%. При этом наблюдалась динамика снижения индекса потребительских цен на огурцы на 99,6%, перец сладкий – 95,6%, помидоры – на 95,5%.

В группе "Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия" на 2% зафиксировано повышение цены на сахар.

Повышение цены отмечено и в группе "Другие продукты питания" на майонез на 3,2%.

Также можно отметить незначительный рост цен в группе "Минеральные воды, безалкогольные напитки, фруктовые и овощные соки" на воду столовоминеральную на 1,4%, воду питьевую – на 0,5%.

Снижение цен было зафиксировано в группе "Молоко, сыр и яйца" на молоко пастеризованное с повышенным содержанием жира на 1,7%, творог жирный – на 0,5%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населению и т.д.

ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены. Он исчисляется также с целью характеристики изменения потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги.

14 мая — Луганск