Путин заявил, что Украину превращают в антипода России

"Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какую-то анти-Россию", — сказал он.

"Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", — сказал Путин.

Фото: РИА Новости / Алексей ДружининИз Украины делают российского антипода, и это вызывает сожаление, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, передает РИА Новости.Украинское государство, добавил президент, становится площадкой, откуда постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.По словам Путина, сейчас киевские власти проводят зачистку политического поля — Запад при этом бездействует.Накануне киевский суд отправил под домашний арест главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Политику грозит грозит до 15 лет лишения свободы, он отвергает все обвинения, называя их политическими. Кроме того, ранее на Украине ввели санкции против однопартийца Медведчука Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание.В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.