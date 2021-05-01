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Россия отложит запрет на наём местных граждан посольством США

root Сегодня, 16:4529Новости
Россия отложит запрет на наём местных граждан посольством США
Фото: РИА Новости
Власти России проинформировали США, что отложат запрет на наём местных граждан американским посольством, передает RT.
«Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Также в дипмиссии заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США». Среди них был запрет практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.

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