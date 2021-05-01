ВСУ использовали знаки СЦКК для доставки ДРГ к линии соприкосновения – Народная милиция

Киевские силовики использовали автомобиль с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для доставки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) к линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "командование ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в СЦКК для доставки ДРГ, снайперских групп и боеприпасов на линию боевого соприкосновения".

"Нашей разведкой получена информация о прибытии на белом автомобиле марки ЗИЛ с символикой СЦКК двух диверсионных групп в районы населенных пунктов Золотое и Попасная", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы уточнил, что "личный состав групп имел продуктовый паек из расчета на шесть суток".

"Также данным транспортом было доставлено порядка 120 выстрелов к СПГ (станковым противотанковым гранатометам) на позиции 3-го батальона 92-й бригады", – добавил он.

Ранее Филипоненко сообщал, что киевские силовики использовали автомобиль с символикой представительства Украины в СЦКК для организации провокаций у линии соприкосновения.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что командир одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, получил указания от пропагандистов центра информационно-психологических операций подготовить грузовой автомобиль с символикой представительства Украины в СЦКК, чтобы использовать его для очередных провокаций.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 мая — Луганск