Наблюдатели из ДНР ознакомились с ходом выборов в МП на участке в Далевском университете (ФОТО)

Прибывшие на выборы в Молодежный парламент (МП) ЛНР наблюдатели из ДНР посетили избирательный участок № 4, расположенный в Луганском государственном университете (ЛГУ) имени Владимира Даля. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Наблюдатель на выборах, депутат Народного Совета ДНР Роман Удалов высоко оценил организацию выборов в Молодежный парламент ЛНР."Выборы проходят на достаточно высоком уровне. Очень порадовала организация временных комиссий и явка людей. Людей много, они смотрят на эти выборы позитивно, а это означает, что выборы состоялись", - сказал он.Депутат отметил соблюдение на избирательных участках всех мер предосторожности по недопущению распространения коронавирусной инфекции."Выборы проходят без нарушений, ребята голосуют за своих лидеров. Поток людей достаточно большой, это показывает, что молодежь хочет влиять на свое будущее и будущее Республики", – рассказала член наблюдательной делегации из ДНР Дарья Агаркова.Председатель молодежной участковой избирательной комиссии № 4 Никита Жарский сообщил, что в Далевском университете по состоянию на 14:00 проголосовало уже более тысячи человек."Явка очень позитивная, несмотря на эпидемические ограничения. Все неравнодушные студенты, неравнодушные молодые преподаватели пришли поддержать своих кандидатов", - сказал он.Студенты ЛГУ имени Даля рассказали, что пришли на избирательный участок, чтобы выбрать себе достойных представителей в молодежный совещательный орган."Для меня это очень важно, так как я обучаюсь в этом университете и считаю необходимым, чтобы наши интересы были представлены в Молодежном парламенте", - сказала студентка Института гражданской защиты вуза Элина Шашина.Ее одногруппница Полина Козлова отметила, что это первые выборы, на которых она голосует. Студентка рассказала, что внимательно следила за предвыборной кампанией кандидатов в молодежные депутаты."Считаю необходимым, чтобы у всех были свои представители, в том числе и у молодежи", - сказала она.Ранее представитель Временной молодежной избирательной комиссии Анастасия Филатова сообщила, что явка избирателей на выборы депутатов Молодежного парламента ЛНР второго созыва к 15:00 составила 32 453 человека.Избирательные участки в высших учебных учреждениях ЛНР работали до 16:00, а расположенные в территориальных отделениях общественного движения "Мир Луганщине" продолжают работать до 18:00.Напомним, ВМИК зарегистрировала 259 кандидатов в депутаты Молодежного парламента. Предвыборная агитация, в ходе которой активисты создавали предвыборные слоганы и плакаты, помогали окружающим, облагораживали территорию Республики и встречались с потенциальными избирателями, длилась в течение пяти недель. Отличившиеся кандидаты в конце каждой недели получали от ВМИК призы.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.14 мая — Луганск