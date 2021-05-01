ВСУ при дооборудовании позиций случайно подорвали тайник с боеприпасами – Народная милиция

Киевские силовики при проведении работ по дооборудованию фортификационных сооружений в поселке городского типа Новотошковское случайно подорвали тайник с боеприпасами, подготовленными для вывоза из зоны проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Командование 14-й бригады продолжает проведение инженерных работ на линии боевого соприкосновения. Так, 12 мая, по приказу комбрига (полковника Сергея) Войченко боевики проводили работы по углублению траншей и дооборудованию фортификационных сооружений с применением боевой инженерной машины ИМР-2", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что "при сносе домостроения вблизи школы искусств в населенном пункте Новотошковское произошел взрыв".

"По результатам разбирательства было установлено, что в данном домостроении находился схрон с боеприпасами, подготовленный украинскими боевиками к вывозу в Черновицкую область", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что сотрудники СБУ проводят в одной из бригад ВСУ следствие по фактам незаконного списания и хищения оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения "ООС" группой волонтеров.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

14 мая — Луганск