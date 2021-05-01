На Луганщине с начала года уже более тысячи обращений о домашнем насилии



Так, в 2020 году зафиксировано 4500 официальных обращений. По сравнению с 2019 годом прирост составил 67%.

По мнению видомтсва, увеличение зарегистрированных случаев домашнего насилия «свидетельствует о результативности информационно-разъяснительной работы, способствует выходу тематики насилия из сферы приватности и мотивирует пострадавших обращаться в органы власти за помощью».

По итогам I квартала 2021 года больше всего обращений поступило от жителей Лисичанска, на втором месте — Северодонецк, на третьем — Попаснянская и Горская общины, на четвертом — Рубежное.

Отмечается, что на Луганщине работает ряд специализированных служб по этому вопросу, действует региональная «горячая линия».

В городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк действуют полицейские мобильные группы реагирования на факты домашнего насилия и тому подобное.

Также в текущем году впервые предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 274 млн гривен на создание специализированных служб поддержки пострадавших. Новости Региона - Сегодня, 17:16 40 Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, в последние годы на Луганщине фиксируется постоянное увеличение количества официальных обращений по фактам совершения домашнего насилия.Так, в 2020 году зафиксировано 4500 официальных обращений. По сравнению с 2019 годом прирост составил 67%.По мнению видомтсва, увеличение зарегистрированных случаев домашнего насилия «свидетельствует о результативности информационно-разъяснительной работы, способствует выходу тематики насилия из сферы приватности и мотивирует пострадавших обращаться в органы власти за помощью».По итогам I квартала 2021 года больше всего обращений поступило от жителей Лисичанска, на втором месте — Северодонецк, на третьем — Попаснянская и Горская общины, на четвертом — Рубежное.Отмечается, что на Луганщине работает ряд специализированных служб по этому вопросу, действует региональная «горячая линия».В городах Лисичанск, Рубежное и Северодонецк действуют полицейские мобильные группы реагирования на факты домашнего насилия и тому подобное.Также в текущем году впервые предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 274 млн гривен на создание специализированных служб поддержки пострадавших. Новости Региона - Сегодня, 17:16 40

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